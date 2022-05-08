مراسلتنا: إصابة شرطي إسرائيلي خلال عملية طعن في منطقة باب العامود (فيديو)

أفادت مراسلة RT في القدس يوم الأحد بأن عملية طعن جدت قرب باب العامود في القدس، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العملية.

وأوضحت مراسلتنا أن إطلاق النار على الشاب تم داخل غرفة الشرطة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن شرطيا إسرائيليا أصيب خلال عملية طعن في منطقة باب العامود في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن بيان الشرطة لم يتطرق إلى وضعه الصحي.

وأفادت الشرطة بأن المهاجم وصل إلى منطقة باب العامود في القدس الشرقية وهو مسلح بسكين وقام بطعن الشرطي.

وأضافت أنه وردا على ذلك أطلق رجال الشرطة الذين تواجدوا بالمكان تجاهه وقاموا بتحييده.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء إن المسعفين قاموا بتقديم العلاج الطبي ونقل المصاب (20 عاما) إلى مستشفى هداسا، وووصفت إصابته بالمتوسطة، وهو بوعيه التام.

هذا، وشهدت منطقة باب العامود في القدس الشرقية استنفارا أمنيا إسرائيليا كبيرا.

من موقع عملية الطعن في القدس قبل قليل. pic.twitter.com/jJ44HFrWvA — 💙🌞🎀🆈🅰🆁🅰🎀🌞yαяα🇵🇸💙 (@zakout_yara) May 8, 2022

🎥 عملیات جدید ضدصهیونیستی در باب العامود



خبرگزاری شهاب از زخمی‌شدن یک نظامی صهیونیست در باب العامود قدس خبر داد#اسرائيل_سقطتpic.twitter.com/lMi0ZElI5c — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) May 8, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية