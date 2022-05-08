فعاليات احتفالية في سوريا بمناسبة يوم النصر على النازية

أقيمت فعاليات احتفالية في مدينتي السويداء ودرعا في سوريا، بمناسبة الذكرى الـ 77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وشارك فيها ممثلو مركز المصالحة الروسي.

وحضر هذه الاحتفالات أكثر من مائة شخص. وخلالها وقف تلاميذ المدارس في السويداء ودرعا مع أقاربهم وعلى صدروهم شرائط القديس غيورغي – علامة النصر، وأنشدوا أغاني سنوات الحرب والأغاني الوطنية الحديثة، بالإضافة إلى قراءة قصائد عن الحرب والوطن. وحمل بعض الحاضرين صور أجدادهم الذين شاركوا في تلك الحرب.

وحضر الاحتفال في السويداء نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ جورافليوف الذي قال: "بفضل أبناء وطننا الناشطين جرت في السويداء فعالية احتفالية بمناسبة يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى. وعرض كثيرون صورا لأسلافهم الذين شاركوا بشكل فعال في تلك الحرب. يثير السعادة في النفوس، أنه يجري هنا في هذه الأرض البعيدة تبجيل ذكرى الذين ساهموا في انتصارنا العظيم".

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وأشار الضابط الروسي، إلى أن مثل هذه الفعاليات تجري بشكل دوري في مدن دمشق وحلب ودرعا وطرطوس.

المصدر: نوفوستي