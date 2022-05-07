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حميميم: إصابة جندي سوري بقصف شنته "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد بإدلب

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حميميم: إصابة جندي سوري بقصف شنته
Globallookpress
نقطة للجيش السوري في إدلب
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لقاعدة حميميم الروسية إصابة جندي سوري بقصف شنته جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

وقال اللواء البحري أوليغ جورافليوف نائب رئيس المركز: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل قصف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب".

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وأضاف أنه " أصيب جندي سوري نتيجة القصف المدفعي الذي نفذه الإرهابيون من منطقة فاطر على مواقع القوات الحكومية في منطقة خزاري".

 

 

المصدر: "نوفوستي" 

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