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مصر.. مقتل ضابط و10 جنود في هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة

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مصر.. مقتل ضابط و10 جنود في هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة
Gettyimages.ru
مصر.. مقتل ضابط و10 جنود في هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة
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أحبطت القوات المصرية يوم السبت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة، فيما أسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية إن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأضاف أن المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وصرح بأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

المصدر: RT

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