ضاحي خلفان: مخطئ من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية

نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة تغريدات طرح فيها عدة تساؤلات حول الفرق في تعامل الغرب مع روسيا والولايات المتحدة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية..مخطئ..الأمة الروسية أمة عظيمة..يا من لا يقرأ التاريخ"، مؤكدا أن "الأزمة الاوكرانية الروسية فضحت كل منظمات حقوق الإنسان ..فالممارسات التي اتخذت ضد المواطنين الروس في دول تدعي الحضارة والرقي والتقدم ممارسات قرقوشية"، وأنه "رغم ذلك، لم نسمع لهذه المنظمات أي احتجاجات على مصادرة ثروات وأموال وأملاك رعايا روس دون وجه حق من قبل البعض".

من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية..مخطئ..الأمة الروسية أمة عظيمة ...يامن لا يقرأ التاريخ. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 6, 2022

وأضاف ضاحي خلفان: "عراقيون طلبوا مساعدة أمريكا لإنقاذهم من صدام، فتدخلت أمريكا وكانت النتيجة الملايين من القتلى والمشردين والمهاجرين من العراق..ولم تنفذ عقوبة واحدة من الغرب على أمريكا..التي كانت حجتها الأخيرة أن العراق تهدد أمن أمريكا القومي"،لافتا إلى أنه "في المقابل، اليوم ترى روسيا أن أوكرانيا تعتدي على مواطنين روس وأنها، أي أوكرانيا، تهدد أمنها القومي، ولم تقتل إلا بضعة آلاف حتى الآن في حربها، ورغم ذلك وقفت أوروبا الحرة وأمريكا موقفا يفرض أقسى العقوبات على روسيا".

وتابع: "لماذا لم تفرض عقوبة على أمريكا لحربها على العراق أيها الغرب..هل الجنس العربي جنس غير آدمي؟؟؟" مضيفا: "ما معنى أن تكونوا بهذه الحدة ضد روسيا لأنها في حرب مع أوكرانيا..ولم تكونوا كذلك عندما كانت أمريكا في حرب ضد العراق؟؟".

لماذا لم تفرض عقوبة على امريكا لحربها على العراق ايها الغرب..هل الجنس العربي جنس غير آدمي ؟؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 6, 2022

وأكمل نائب رئيس شرطة دبي: "عمري يناهز السبعين عاما..كنت خلالها أرى الغرب مثالا يحتذى..اما اليوم فقد كفرت بهذه الفكرة"، متابعا: "مثل إماراتي يقول..طول عمر وأشبع طماشة..كنا نرى الغرب نموذج يحتذى..الظاهر كنا مخدوعين".

وأردف ضاحي خلفان: "عندما تشتعل الحرب في أي مكان ليس من الحكمة المساعدة في المزيد من إشعالها، ولكن الحكمة إطفاء لهيبها..قرأت كثيرا عن الغرب..أعجبت به من خلال قرأتي للكتب..التاريخ وحده أثبت لي أن المكتوب يخالف الواقع الآن..والدليل ما نراه من عنتريات ضد المواطنين الروس".

واستطرد خلفان: "تصور الكثير من وسائل الإعلام الغربي أن المليونير الروسي..مافيا..أما المليونير الغربي رجل أعمال ناجح..على فكرة..أنا ليس لدي معرفة بأي إنسان روسي أو أي علاقة..ولم يسبق لي أن زرت روسيا او الاتحاد السوفيتي سابقا..لكن سجل الروس في إنقاذ أوروبا من الأزمات عبر التاريخ مليء بالتضحيات".

وقال ضاحي خلفان: "لو أن قادة الغرب اليوم يريدون لروسيا ما يريدونه لأنفسهم لما وقعت الحرب الأوكرانية الروسية..ليس من مصلحة العالم أن تكون هناك قوة عظمى وحيدة على الأرض تتحكم في مصيره..تعدد القوى..يجعل الإستقرار العالمي أقوى".

وتابع: "كم من رئيس أمريكي الحقيقة رأيته أول ما يقف مخاطبا العالم بعد فوزه في الانتخابات يتهجم على روسيا والصين...لكنني لم أسمع رئيس صيني أو روسي بعد انتخابه يتهجم على أمريكا..فلماذا هذه الغطرسة الأمريكية يا ترى..؟ أنا قليل المعرفة بالسياسة".

وأردف نائب رئيس شرطة دبي: "يعجبني القائد الذي إذا وصل إلى سدة الرئاسة في بلادة إلقى خطابا يؤكد فيه حرصه على التعاون مع جميع الدول الكبرى والصغرى بخلق مزيد من التعاون الدولي".

واستكمل: "من يريد لروسيا أن تحترمه يحترم روسيا...من يريد أن يحترمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فليحترم بوتين...لا تطالب أن يكون الاحترام من طرف واحد..هذا ما يفعله البعض".

من يريد لروسيا ان تحترمه يحترم روسيا...من يريد ان يحترمه بوتين فليحترم بوتين....لا تطالب ان يكون الإحترام من طرف واحد...هذا ما يفعله البعض. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 6, 2022

المصدر: RT