الأردن: ندين عملية العاد كما ندين كل أعمال العنف ضد المدنيين

حذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، من خطر دوامة العنف التي باتت تتصاعد ضد المدنيين في فلسطين وإسرائيل، و"تنذر بما هو أسوأ".

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وقال أبو الفول في تصريحٍ لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس الجمعة إن "تصاعد العنف والتوتر مؤشر خطير، وأن التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها بدأت تتصدع في بيئة من اليأس تؤجج التطرف ويغذيها غياب أفق سياسي حقيقي".

وحول عملية قتل ثلاثة إسرائيليين بالقرب من تل أبيب، الخميس، قال أبو الفول إن الأردن يدين هذه العملية كما يدين كل أعمال العنف ضد المدنيين، وأضاف أن "العنف ضد المدنيين الذي ذهب ضحيته عشرات الفلسطينيين أيضا في موجة التصعيد الحالية لن يسهم إلا في زيادة التصعيد الذي سيدفع ثمنه الجميع".

وأكد المسؤول ضرورة العمل الفوري لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية، من خلال العودة إلى مفاوضات فورية وجادة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وشدد على ضرورة التحرك الفوري لمحاصرة دوامة العنف المتصاعدة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على التهدئة الشاملة ووقف الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية، وخصوصا انتهاكات المقدسات، وعنف المستوطنين، وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، ومصادرة أراضيهم والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية