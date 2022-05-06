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إطلاق خط للرحلات المباشرة بين واشنطن وعمّان

مال وأعمال

إطلاق خط للرحلات المباشرة بين واشنطن وعمّان
AP Jeff Chiu
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أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية عن تدشين رحلة طيران مباشرة جديدة بين واشنطن وعمان، تديرها شركة يونايتد "إيرلاينز للطيران".

وأكدت الهيئة في بيان، أن هذه الخطوة تعد غاية بالأهمية كونها ستسمح بتسهيل زيادة الحركة السياحية من المسافرين الأمريكيين للسفر إلى الأردن.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، إن شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية ستقدم رحلات مباشرة من واشنطن العاصمة إلى عمان ابتداء من اليوم 6 مايو، بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، حيث تعتبر هذه هي أول رحلة مباشرة تربط العاصمتين.

وأضاف، أن "إعلان أول رحلة مباشرة تربط بين العاصمتين واشنطن وعمان، تعد خطوة كبيرة بمجال السياحة للمملكة، حيث أن ربط عمان بواشنطن سيسهم بتشجيع المسافرين الأمريكيين بالقدوم إلى المملكة".

من جانبه، قال سفير واشنطن في عمان، هنري ووستر بهذا الشأن، "يسعدنا دائما أن نرى روابط أقوى بين الأردن والولايات المتحدة تُعزز الصادرات والشراكة بين بلدينا، فهذه الصلة المباشرة الجديدة بين عاصمتينا تفيد الأردنيين والأمريكيين وتقرب بين البلدين، سواء كان ذلك لتسهيل السياحة، أو تحسين العلاقات التجارية".

المصدر: "بترا"

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