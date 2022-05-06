مصر.. قتلى وجرحى بحادث مروع في القاهرة الجديدة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون جراء حادث مروري، وقع إثر تصادم سيارة نقل بميني باص أعلى الطريق الدائري الإقليمي في القاهرة الجديدة.

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وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بمصرع وإصابة عدد من الأشخاص جراء وقوع حادث مروري، أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من القاهرة الجديدة.

وتبين من خلال معاينة موقع الحادث، وقوع تصادم ميني باص وسيارة نقل مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وتعمل فرق الإغاثة على نقل الجثث إلى المشرحة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على سائق سيارة النقل للتحقيق معه.

المصدر: "القاهرة 24"