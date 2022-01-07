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شاهد.. صور صادمة لحادث دمياط المروع في مصر

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شاهد.. صور صادمة لحادث دمياط المروع في مصر
Globallookpress
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نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا صادمة لموقع حادث طريق دمياط-بورسعيد الذي أدى إلى تحطم نحو 10 سيارات وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

شاهد.. صور صادمة لحادث دمياط المروع في مصر
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وأظهرت الصور تحطم عدد من السيارات جزئيا، منها عربة ميكروباص من بورسعيد.

وقال شهود عيان للحادث عبر حساباتهم على "فيسبوك" إن الرؤية كانت شبه منعدمة، والسيارات متوقفة قبل أمتار من بوابة تحصيل الرسوم، وفجأة انقضت مقطورة النقل عليها من الخلف لتطيح بها واحدة تلو الأخرى.

شاهد.. صور صادمة لحادث دمياط المروع في مصر

وذكر بعض الشهود أن المقطورة المتسببة في الحادث لاذت بالفرار.

شاهد.. صور صادمة لحادث دمياط المروع في مصر

وأوضح آخرون أن هناك حوادث صغيرة متفرقة وقعت صباح اليوم على نفس الطريق بسبب الشبورة المائية الكثيفة أعلى بحيرة المنزلة.

شاهد.. صور صادمة لحادث دمياط المروع في مصر

المصدر: الشروق

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