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مصر.. مقتل شخص واحتراق 10 سيارات بحادث سير (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. مقتل شخص واحتراق 10 سيارات بحادث سير (فيديو)
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أسفر حادث تصادم على أحد الطريق السريعة في مصر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، واحتراق 8 سيارات وشاحنتين.

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وقالت مصادر أمنية إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران التي أتت على 10 سيارات بالكامل وحولتها إلى كومة من الصفيح.

وأكد متحدث الصحة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

المصدر: الوطن

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