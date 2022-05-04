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مصر.. علاء مبارك يوجه رسالة لبعض الأشخاص حول والده

أخبار العالم العربي

مصر.. علاء مبارك يوجه رسالة لبعض الأشخاص حول والده
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نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة ذكرى ميلاد والده التي توافق الرابع من مايو.

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علاء مبارك يوجه رسالة لوالده
علاء مبارك يوجه رسالة لوالده

وقال علاء مبارك في تغريدته: "قد تغيب الحقيقة لبعض الوقت لكنها أبدًا لن تغيب طوال الوقت، وقد يمنع الباطل بصوته المرتفع كلمة الحق لكنه أبدا لن يصمد أمام قوة الحق وصلابته، وقد يتمكن البعض من تزييف وتشويه التاريخ لكنهم أبداً لن يستطيعوا محو التاريخ أو تغييره".

وولد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وشهرته حسني مبارك، في 4 مايو 1928، في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، من 14 أكتوبر 1981، خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى 11 فبراير 2011.

المصدر: RT

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