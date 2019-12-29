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علاء مبارك يوجه رسالة لوالده

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علاء مبارك يوجه رسالة لوالده
Reuters / Amr Abdallah Dalsh
علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
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وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، رسالة لوالده، معربا عن تمنياته له بدوام الصحة.

وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب".

وأرفق علاء صورة لوالده مع التغريدة، تعود على الأرجح إلى ما قبل العام 2010.

جدير بالذكر أن نجل الرئيس الأسبق ينشر تغريدات بصفة دائمة على "تويتر"، حيث اعتاد التغريد في مناسبات مختلفة، خاصة ما يتعلق منها بالحالة الصحية لوالديه.

المصدر: RT

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