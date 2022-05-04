فيديو لسيدة داخل أشهر مستشفى في مصر يثير جدلا واسعا.. ووزارة الصحة ترد

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبد الغفار، على فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة تدعى سمر العمريطي.

إقرأ المزيد

وقالت السيدة إنها طبيبة ودفعت مبلغ 30 ألف جنيه لمستشفى السلام الدولي مقابل علاج ابنها المريض، إلا أنها فوجئت بطاقم التمريض في المستشفى يقول لها إن الطبيب المختص برسم المخ غير موجود بالمستشفى وإنه سافر لقضاء إجازة العيد في العين السخنة، وإن الغرفة التي يتواجد بها جهاز رسم المخ مغلقة بمفتاح مع الدكتور المتواجد بالعين السخنة، حسب قولها في الفيديو.

وقال عبد الغفار إنه جار التحقيق في الموضوع، مؤكدا أن وزارة الصحة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المستشفيات لتوفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

من جانبها، ردت مصادر في مستشفى السلام الدولي، على ما قالته السيدة سمر العمريطي، أن المستشفى ستتبع الطرق الشرعية والقانونية ولن تنجذب وراء التراشق الإعلامي، مؤكدة أن الواقعة غير سليمة وأن المستشفى يتمتع بسمعة طبية عالية.

وأضافت المصادر أن كلام السيدة المذكور لا يمكن أن يكون سليما، فكيف يمكن أن تكون مستشفى بلا أطباء، مؤكدة إنها ستتبع الطرق القانونية في الرد على ما ذكر في الفيديو، مشيرة إلى أن المستشفى له تاريخ طبي طويل ومعروف ويعمل به أفضل الأطباء في مصر.

المصدر: الوطن