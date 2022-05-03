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الحوثيون يحذرون من "اختناقات تموينية" مع استمرار احتجاز سفينة للغاز

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الحوثيون يحذرون من
Hani Mohammed ميناء الحديدة - صورة أرشيفية
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أعلنت الشركة اليمنية للغاز، أن التحالف العربي ما زال يحتجز سفينة على متنها أكثر من 8 آلاف طن من الغاز المنزلي، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى زيادة المعاناة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لحركة أنصار الله (الحوثيين)، عن الناطق الرسمي للشركة علي معصار أن التحالف "يحتجز السفينة منذ 27 أبريل الماضي، متجاهلا الهدنة المعلن عنها وتصريح دخول الأمم المتحدة إلى ميناء الحديدة".

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وأضاف أن احتجاز السفينة "سيودي إلى حدوث اختناقات تموينية وزيادة معاناة المواطنين في ظل التعسفات والقرصنة المستمرة لتحالف العدوان". إضافة إلى "ارتفاع تكاليف سعر الغاز جراء فرض غرامات التأخير(الديمرج) الناتجة عن هذا الاحتجاز التعسفي غير المبرر".

ودعت شركة الغاز، الأمم المتحدة للقيام بواجبها والإفراج عن سفينة الغاز (يوجينا) المحتجزة لحل الاختناقات التموينية لمادة الغاز.

وأهابت الشركة بتنفيذ الهدنة المعلن عنها وإيقاف أعمال القرصنة على سفن الغاز والمشتقات النفطية والغذاء والدواء.

 

المصدر: وكالة "سبأ"

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