الحوثيون: التحالف العربي أفرج عن سفية الوقود "أمبيريوس" ويستمر باحتجاز سفن أخرى

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن "التحالف العربي أفرج اليوم الخميس عن السفينة "أمبيريوس" التي تحمل أكثر من 30 ألف طن من الديزل، مع استمراه في احتجاز سفن أخرى".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ‏المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، عصام المتوكل: "تحالف العدوان يفرج اليوم عن سفينة الديزل (أمبيريوس)..30899 طنا..مع استمراره في احتجاز السفن المخصصة للاستهلاك العام لفترات طويلة، تتناقض كليا مع بنود الهدنة المعلنة، حيث لا تزال سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" محتجزة منذ 22 يوما مما يزيد من غرامات التأخير ومن معاناة الشعب اليمني".

تحالف العدوان يفرج اليوم عن سفينة #الديزل (امبيريوس) 30,899 طنا مع استمراره في احتجاز السفن المخصصة للاستهلاك العام لفترات طويلة تتناقض كليا مع بنود الهدنة المعلنة حيث لاتزال سفينة #الديزل الإسعافية "ديتونا" محتجزة منذ 22 يوما مما يزيد من غرامات التأخير ومن معاناة الشعب اليمني. — عصام المتوكل (@YPCSpokesperson) April 28, 2022

المصدر: RT