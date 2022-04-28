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الحوثيون: التحالف العربي أفرج عن سفية الوقود "أمبيريوس" ويستمر باحتجاز سفن أخرى

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الحوثيون: التحالف العربي أفرج عن سفية الوقود
AP Hani Mohammed
ميناء الحديدة - صورة أرشيفية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن "التحالف العربي أفرج اليوم الخميس عن السفينة "أمبيريوس" التي تحمل أكثر من 30 ألف طن من الديزل، مع استمراه في احتجاز سفن أخرى".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ‏المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، عصام المتوكل: "تحالف العدوان يفرج اليوم عن سفينة الديزل (أمبيريوس)..30899 طنا..مع استمراره في احتجاز السفن المخصصة للاستهلاك العام لفترات طويلة، تتناقض كليا مع بنود الهدنة المعلنة، حيث لا تزال سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" محتجزة منذ 22 يوما مما يزيد من غرامات التأخير ومن معاناة الشعب اليمني".

المصدر: RT

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