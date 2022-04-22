الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود

اتهم الحوثيين التحالف العربي باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية "أمبيريوس"، التي كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة الخاضع لـ"أنصار الله" غرب اليمن.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء عصام المتوكل في تدوينة على "فيسبوك" إن "لايزال تحالف العدوان يمارس القرصنة على سفن النفط حيث قام اليوم باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية (أمبيريوس) والتي تحمل 30.899 طن رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة".

وأضاف المتوكل أن "الأمم المتحدة لم تضع حدا لهذه القرصنة سواء قبل الهدنة المعلنة أو أثناءها"، مؤكدا أن "عدد السفن المحتجزة أصبح سفينتي ديزل إسعافيتين".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إصدار تصاريح دخول لـ 7 سفن مشتقات نفطية خلال الأسبوعين الأول والثاني من الهدنة، حتى الآن إلى ميناء الحديدة.

وذكر الوزير بن مبارك أن الحوثيين يقومون بتحصيل الرسوم على حمولات السفن والتي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين، مشددا على ضرورة "توظيف هذه الإيرادات لدفع الرواتب الآن".

وتشترط الحكومة اليمنية، دفع جماعة الحوثي، الرسوم المفروضة على حمولات سفن المشتقات النفطية مقابل دخولها إلى ميناء الحديدة، وتخصيصها لصالح دفع رواتب الموظفين الحكوميين بناء على اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة والجماعة خلال جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم أواخر العام 2018.

المصدر: "سبوتنك"