أمير سعودي يكشف عن تفاصيل "موسم جدة 2022"

كشف الأمر السعودي، عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، رئيس لجنة "موسم جدة 2022"، عن تفاصيل الموسم في نسخته الثانية، التي ستكون انطلاقتها اعتبارا من شهر مايو الجاري ولمدة 60 يوما.

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وفي تصريح صحفي، قال الأمير عبد الله بن بندر إن "موسم جدة سيتضمن عددا كبيرا من الفعاليات الكبرى التي تناسب جميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، بما يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه.

وأشار الأمير عبد الله بن بندر إلى أن "النسخة الثانية من "موسم جدة" ستشهد زيادة كبيرة في حجم الفعاليات، من خلال توسيع دائرة مشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لإقامة حفلات غنائية وعروض مسرحية وبرامج وفعاليات بحرية ومعارض عالمية وألعاب ترفيهية بالإضافة إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والوطنية لدعم الموسم في قطاع المطاعم والمقاهي العالمية والمعروفة، مع دعم للأيدي السعودية العاملة بمختلف مناطق الموسم المتمثلة في "سيتي ووك"، و"جدة آرت بروميناد"، و"جدة بيير"، و"جدة جنغل"، و"نادي جدة لليخوت"، و"جدة سوبر دوم"، وحديقة "الأمير ماجد"، و"البلد"، وسيرك دوسوليه".

وأوضح أن "عددا من المشاريع المُنشأة في إطار "موسم جدة 2022"، تم إنشاؤها لتكون على شكل مشاريع مستدامة كنادي اليخوت، و"جدة آرت بروميناد"، و"جدة سوبر دوم"، وحديقة "الأمير ماجد"، إضافة إلى العمل على إقامة عدد من المشاريع الترفيهية المستقبلية المستدامة مثل مشروع "أميرالد باي"، و"جزيرة بياضة"، التي سيتم الإعلان عنها وتدشينها حال جاهزيتها".

المصدر: "واس"