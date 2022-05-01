الملك سلمان: العيد فرصة لسمو الأخلاق والتآلف والتسامح والعفو

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة يوم الأحد بمناسبة عيد الفطر أن العيد فرصة لسمو الأخلاق والتآلف والتسامح والعفو.

#خادم_الحرمين_الشريفين: لقد جعل الله العيد، فرصة لسمو الأخلاق والتآلف والتآخي والتسامح والعفو.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 1, 2022

وقال الملك: "إن الله جعل العيد فرصة لسمو الأخلاق، والتآلف والتآخي والتسامح والعفو، راجيا الله أن يبهج به صدورنا، وأن يعيننا جميعا لتحقيق مقاصده من إظهار السرور والفرح".

وأضاف: "إن الشرف العظيم الذي ميّز الله بلادنا به، من خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وتقديم أرقى الخدمات لهم، هو مصدر فخر لنا جميعا، نبذل من أجله الغالي والنفيس أداءا للمسؤولية التي اصطفانا الله لها، واستشعارا لقداسة هذا الواجب العظيم".

وقال الملك سلمان إنه "من فضل الله أن السعودية أعادت السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولقد سعدنا بتوفيق الله لأعداد كبيرة من المعتمرين، والمصلين، والزوار، الذين شرفهم بزيارة الحرمين الشريفين في رمضان المبارك حامدا الله الذي وفقنا للعمل بأعلى مستويات المسؤولية، والجدية والابتكار، في مواجهة الجائحة، وتخفيف آثارها، مما آتى ثماره الإيجابية على معظم مناحي الحياة".

ووجه الشكر للعاملين في كافة القطاعات، وللسعوديين والمقيمين، الذين أظهروا وعيا عاليا والتزاما كبيرين، وسرعة استجابة للتوجيهات والتعليمات والإرشادات التي ارتبطت بالجائحة.

كما وجه الشكر أيضا للقوات السعودية والمرابطين في الحدود والثغور، والعاملين بإخلاص في القطاعات العسكرية والمدنية.

المصدر: واس