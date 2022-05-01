عواصف ترابية ومطرية تضرب مدنا وقرى شمال سوريا

ضربت عاصفة ترابية وأخرى مطرية غزيرة، نهار السبت واستمرارا حتى مساء الأحد، المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا.

وقد أدى الهطول السريع والغزير للأمطار إلى تشكل السيول الجارفة التي خربت الطرق في منطقة تل أبيض وعين عيسى والجرن الأسود تحتاني شمال الرقة وأبوخشب شمال دير الزور، وأدت إلى أضرار كبيرة جدا في المحاصيل.

أما في ريف حلب الشرقي، فقد كانت الأمطار غزيرة لكنها لم تسبب أضرارا في الطرقات، بل اقتصرت أضرارها على محاصيل القمح الطويلة والمحاصيل الصيفية التي ما زالت في طور الإنبات.

وأكد مدير زراعة دير الزور أسعد طوكا لـ"الوطن أونلاين" السورية، وجود أضرار لأكثر من 500 دونم قمح ومحاصيل أخرى نتيجة العاصفة المطرية بالأمس.

فيما قال مدير زراعة الرقة محمد الخدلي إن "الأمطار في تل أبيض كانت لمدة ساعتين 52 مم، مما أدى إلى سيول جارفة وأضرار في المحاصيل لم نتمكن من تحديد كمياتها بعد، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار في الثروة الحيوانية في ريف الرقة الشمالي".

المصدر: "الوطن أونلاين" السورية