اليمن.. اتهامات جديدة متبادلة بخرق الهدنة الأممية

تبادلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله" الحوثية، الاتهامات بارتكاب عشرات الخروقات للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.

وقال المركز الإعلامي للقوات الحكومية في بيان، إن قواته "رصدت 31 خرقا في جبهات محافظة حجة، و22 خرقا في تعز، و11 خرقا جنوب وغرب محافظة مأرب، وخرقان في الضالع، وخرقا واحدا في محور أبين، وخرقا واحدا بصعدة".

وبين المركز أنه "من ضمن الخروقات محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي حرض وبني حسن غرب محافظة حجّة، وأخرى غرب جبل هان بمحور تعز، وأحبطتها قواتنا في لحظاتها الأولى".

في المقابل قال مصدر عسكري حوثي، إن القوات الحكومية ارتكبت 67 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب المصدر، تمثلت الخروقات في غارة لطيران التحالف العربي على حيس بالحديدة، وتحليق 11 طائرة تجسسية، وكذلك استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتسعة خروقات بقصف مدفعي واستهداف بالأعيرة النارية المختلفة.

المصدر: RT