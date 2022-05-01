عاصفة ترابية كبيرة تجتاح عددا من المدن العراقية.. وتوقف الرحلات في مطار بغداد (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن عاصفة ترابية كبيرة احتاجت عددا من المدن في البلاد.

وذكر مراسلنا، أن عاصفة ترابية كبيرة اجتاحت محافظات بغداد والأنبار وكربلاء والنجف، وتسببت بانعدام الرؤية، إلا لمسافات قريبة، في أغلب المناطق.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، عن توقف الرحلات نتيجة العواصف الترابية التي تسببت بانعدام الرؤية.

وذكر إعلام المطار في بيان: "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م ، وستعود حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

ويعاني العراق بسبب التصحر وعدم وجود "أحزمة خضراء" من الأتربة، ومن المتوقع أن تجتاح البلاد خلال العام الحالي عشرات العواصف الترابية.

وخلال العقدين الماضيين، جرفت بعض المناطق الزراعية في البلاد وتحولت إلى مناطق سكنية، وهو ما تسبب وفقا لخبراء بازدياد العواصف الترابية.

المصدر: RT