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بمناسبة عيد الفطر.. الأسد يصدر عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الإرهابية

أخبار العالم العربي

بمناسبة عيد الفطر.. الأسد يصدر عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الإرهابية
AP
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الإرهابية من السوريين قبل تاريخ اليوم 30 أبريل ما عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

ونشرت الرئاسة السورية بيانا جاء فيه: أصدر الرئيس بشار الأسد  المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30أبريل 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره.

المصدر: RT

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