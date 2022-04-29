أمير سعودي يعلق على زيارة أردوغان إلى السعودية ولقائه بالملك وولي العهد

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السعودية ولقائه مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد صورا من استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس أردوغان، معلقا عليها بالقول: "حرص الرئيس التركي على زيارة السعودية ولقاء الملك وولي عهده حفظهما الله لتوطيد علاقات البلدين، يأتي إيمانا منه بحجم السعودية وتأثيرها في العالم وأنه لا يمكن لبلد كبير كتركيا أن لا يكون على علاقة متميزة بقبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين والقوة الاقتصادية الكبرى فأهلا بفخامته".

حرص الرئيس التركي على زيارة السعودية ولقاء الملك وولي عهده حفظهما الله لتوطيد علاقات البلدين يأتي إيمانًا منه بحجم السعودية وتأثيرها في العالم وأنه لا يمكن لبلد كبير كتركيا أن لا يكون على علاقة متميزة بقبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين والقوة الإقتصادية الكبرى فأهلًا بفخامته pic.twitter.com/wyMRgZh08F — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) April 28, 2022

ويجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى السعودية الخميس والجمعة تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المصدر: RT