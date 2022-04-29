عبر سلسلة تغريدات..أردوغان يتحدث عن زيارته إلى السعودية وموقف تركيا في عدة ملفات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى السعودية "ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة الصديقة والشقيقة".

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وعبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" حول زيارته إلى السعودية، أشار رجب طيب أردوغان إلى أنه "يجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبد العزيز".

وأضاف أردوغان :"نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا"، معربا عن ثقته بأن "زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل، ستصب في المصلحة المشتركة للبلدين".

وأكمل الرئيس التركي:"نرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة"، مؤكدا "حرص تركيا على أمن واستقرار منطقة الخليج".

وأردف رجب طيب أردوغان:"نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا"، مصيفا:"نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب".

واستطرد:"أنا على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي.. زيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل المليء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".

ويجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى السعودية الخميس والجمعة تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المصدر: "الأناضول"