اليمن.. وصول دفعة جديدة من منحة نفط سعودية إلى ميناء عدن

وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.

ورست اليوم الخميس سفينة الوقود المحملة بـ 25 ألف طن متري من مادة الديزل، بميناء الزيت في عدن، وباشرت الفرق الفنية والجهات المختصة أعمال فحص ومعاينة مادة الديزل.

وحسب وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية، هذه الدفعة تأتي استكمالا للدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية والتي بلغت إجمالا 85 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت.

كما أشارت الوكالة إلى أن "إجمالي الكميات الواصلة من الدفعات الثمان لوقود المنحة النفطية السعودية، 512 ألف طن متري من الديزل، و257 ألف طن متري من المازوت.

وتهدف المنحة النفطية السعودية المقدرة بنحو 422 مليون دولار أمريكي، إلى تشغيل نحو 80 محطة كهرباء موزعة على عموم المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما تساهم المنحة في تحسين توليد الطاقة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين، وكذا تحسين مختلف الخدمات الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

المصدر: "سبأ"