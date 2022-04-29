الكاظمي ينعى شخصية عراقية مشهورة

نعى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الثقافة السابق وعالم الآثار والشخصية العلمية المعروفة، عبد الأمير الحمداني، الذي وافته المنية اليوم إثر مرض عضال.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الكاظمي اليوم الجمعة: "أن الراحل كان علامة مضيئة في الجهد الآثاري والبحث العلمي المختص، وكل ما يتعلق بتقديم المعرفة والتحقيق في الإرث الرافديني، وتأريخ الحضارات العراقية؛ وهو ما كرّس له نفسه وحياته الغنية بالعطاء".

وأضاف البيان: "برحيل الدكتور عبد الأمير الحمداني نكون قد فقدنا علما أكاديميا، وباحثا علميا، ورجل دولة قدم الكثير للثقافة والمعرفة وخدمة العراق، ولا يسعنا إلا الدعاء بجميل الصبر والسلوان لذويه ومحبيه وسائر الأسرة الثقافية العراقية".

المصدر: RT