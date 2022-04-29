مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يرحب بإطلاق "أنصار الله" سراح 12 محتجزا أجنبيا

رحبت الأمم المتحدة، بإطلاق جماعة أنصار الله اليمنية سراح 12 محتجزا من الرعايا الأجانب، شاكرة سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على جهودهما في هذا الصدد.

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وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، رحب بإطلاق جماعة أنصار الله (الحوثيون) سراح 12 محتجزا من الرعايا الأجانب، من إثيوبيا والهند وإندونيسيا والفلبين وميانمار والمملكة المتحدة.

وأضاف: "شكر غروندبرغ سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على جهودهما في هذا الصدد"، مؤكدا أن غروندبرغ "يشجع الطرفين (اليمنيين) على مواصلة تعاونهما مع مكتب المبعوث الخاص للإفراج عن جميع السجناء".

وفي سياق متصل باليمن، اختتم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللواء مايكل بيري، زيارة إلى المملكة العربية السعودية والأردن استغرقت أسبوعا، ناقش خلالها أهمية اتفاق الحديدة في جهود السلام الأوسع للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك تكثيف جهود المراقبة للبعثة وتنسيق النهوض بالإجراءات المتعلقة بالألغام في المحافظة.

والتقى بيري في الرياض مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد الجابر، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء عبد الله بن إبراهيم الغامدي، ومدير العمليات المدنية العسكرية اللواء عبد الله الحُبابي.

المصدر: UN news