اليمن.. الحوثيون يعلنون الإفراج عن 42 أسيرا للتحالف العربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن الإفراج عن 42 شخصا من المحتجزين المحسوبين على التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد.

وقال عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة المعنية بشؤون الأسرى في جماعة الحوثي، على "تويتر": "أفرجنا عن 42 أسيرا من أسرى قوى العدوان (في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي) كمبادرة إنسانية من طرف واحد، بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر".

بتوجيهات من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي( حفظه الله ) افرجنا اليوم عن 42 اسير من اسرى قوى العدوان كمبادرة انسانية من طرف واحد بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر.

ونأمل ان تسهم هذه المبادرة في تحريك ملف الاسرى والدفع نحو تنفيذ الاتفاق الاخير. pic.twitter.com/g0ShI2kIG0 — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 23, 2022

وأضاف المرتضى: "نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تحريك ملف الأسرى والدفع نحو تنفيذ الاتفاق الأخير (في إشارة إلى الاتفاق مع وفد الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي إلى اليمن)، بشأن تبادل الأسرى".

وتأتي هذه الخطوة في ظل سريان الهدنة الأممية التي بدأت مطلع الشهر الجاري، والتي من المقرر استمرارها لمدة شهرين، قابلة للتمديد.

وكان الحوثيون قد أعلنوا نهاية مارس الماضي، التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة، على أن تشمل 1400 شخص من أسرى الجماعة، مقابل 823 شخصا من أسرى الحكومة والتحالف العربي، دون أن يتم الإعلان عن موعد انطلاق التبادل.

المصدر: RT