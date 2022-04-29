مصر.. ملثمون يغتالون شابا قبطيا بـ 22 رصاصة في الرأس (فيديو)

أطلق ملثمون مجهولون النيران على شاب قبطي يدعى راني رأفت، أثناء تواجده داخل محله في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، حيث تلقى نحو 22 رصاصة في رأسه وسقط جثة هامدة على الفور.

كما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن شخصا آخر يُدعى شريف رشاد أصيب بعيار طائش، مشيرة إلى أنه تم نقل جثة الشاب القتيل إلى مستشفى العلمين النموذجي، تحت تصرف النيابة، بينما جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية للعلاج.

وقال رأفت نور والد المجني عليه، في تصريحات لصحيفة "الوطن": "كنت في المنزل بالضبعة، وجاء لابني تليفون بفتح المحل لاستلام بضاعة مستلزمات زراعية في مشروع يعمل به بعد الظهر، وهو يعمل مدرس زراعة ببرج العرب، بعد نقله من مدرسة الضبعة، ثم جاءني تليفون بمقتل ابني، وعندما توجهت للمحل، وجدته جثة هامدة مضروبا بـ22 رصاصة سلاح آلي، وملقى على الأرض غارقا في دمائه".

وأضاف والد الشاب القتيل أن ابنه كان قد تعرض لمشكلة في شهر ديسمبر 2021، وتعرض لضرب ببندقية خرطوش، وتابع: "جرى ضبط المتهم وحبسه، وجلسنا مع أهله، وأخذنا وعدا بانتهاء الأمر، ونقل ابني من مدرسة الضبعة الثانوية إلى مدرسة ببرج العرب، ولكن تم الاعتداء عليه من جانب أشخاص ملثمين مجهولين، عبارة عن 4 أشخاص، وفروا هاربين".

واستطرد بقوله: "لا أريد سوى ضبط الجناة ومحاسبتهم، وأخذ حق ابني من خلال القضاء".

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ويجري الفحص والمعاينة لكشف ملابسات وظروف الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

النهاردة في شاب اسمه راني رأفت

في مدينة الضبعة بمرسى مطروح..

اتقتل برصاص الغدر واتحرقت سيارته،

يارب بنصلي لأجل سندة وتعزية لأسرته وحبايبه..#رمضان كريم فعلاً

رمضان في مصر حاجة تانية pic.twitter.com/44aozQy2iL — Abram ♱ (@CallMeAbram) April 28, 2022

المصدر: وسائل إعلام مصرية