مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب تهم مخلة بالشرف

أمر وكيل عام الدعوى التأديبية في طنطا بمصر، أحمد نعيم، إحالة نائب رئيس مجلس مدينة زفتي و8 آخرين إلى المحاكمة التأديبية.

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وكشفت التحقيقات تورط قيادة مجلس مدينة زفتي و8 مسؤولين أخرين في ارتكاب هؤلاء المتهمين المذكورين عدة مخالفات تشكل جرائم جنائية.

وارتبطت الجرائم بقيام المتهمين بصرف واستلام كميات كبيرة من السولار، لسيارات معطلة وجرارات لا تعمل، بالإضافة إلى صرف واستلام مجموعة من الأغراض الخاصة بالسيارات والزيوت.

وطلبت النيابة الإدارية بأمر الإحالة وتقرير الإتهام الذي أعده رئيس المحكمة التأديبية بطنطا لتحديد أقرب جلسة لإجراء محاكمة عاجلة للمتهمين.

وحركت النيابة الإدارية الدعوي الجنائية بإحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمة المتهمين المذكورين جنائيا عما ارتكبوا من جرائم تمس المال العام.

المصدر: أخبار اليوم