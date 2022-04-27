السيسي يتحدث عن الرئيس الراحل محمد مرسي وعلاقته به

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الرئيس الراحل محمد مرسي: "أنا لما أجاي أقف الوقفة دي مع الرئيس مرسي الله يرحمه أنا بقف مع مصر".

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وتابع: "لو تآمرت عليه يبقى أنا تأمرت على مصر وعلى 100 مليون وضيعت حياة 100 مليون الحب هنا ملوش مكان ولا الفكر ملوش مكان".

وأضاف الرئيس السيسي، أن العهد الذي يربطه مع الشعب المصري هو عهد الوطن والمحبة والصدق، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية، كانت التحديات عظيمة، لكن نجاحاتنا كانت أعظم.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى أن القوات المسلحة صرفت مليار جنيه شهريا لمدة 84 شهرا لمكافحة الإرهاب.

المصدر: القاهرة 24