قتيل وجرحى فلسطينيون باقتحام الجيش الإسرائيلي فجرا مخيم جنين

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنوده مخيم جنين فجر اليوم الأربعاء.

وأشارت تقارير إلى مقتل الشاب أحمد مساد (18 عاما)، وإصابة 4 شبان آخرين على الأقل، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، في وقت شنت فيه القوات الأسرائيلية مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة في الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مساد وهو من سكان بلدة برقين قضاء جنين، أصيب برصاصة مباشرة بالرأس، بينما وصلت 4 إصابات إلى مستشفى ابن سينا في جنين، وصفت بين المتوسطة والخطيرة، علما أن الإصابات لفتية وشبان تتراوح أعمالهم بين 16 و19 عاما.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الجيش الاسرائيل خلال اقتحامها مخيم جنين وبلدة قباطية، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 مواطنين بينهم أسرى محررون بعد اقتحام مخيم جنين وقباطية.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين في هذه اللحظات. pic.twitter.com/WuBV0ozMjk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 27, 2022

المصدر: "عرب 48"