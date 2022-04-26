العراق.. شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل غامضة وتعتقل الجاني

كشفت مديرية شرطة محافظ كربلاء في العراق جريمة قتل غامضة واعتقلت الجاني.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد أن تم إبلاغ قسم مكافحة الإجرام بوجود جثة داخل سيارة (كيا سورنتو) بيضاء اللون متعرضة لإطلاقات نارية في قضاء الحسينية منطقة أم عروك بمحافظة كربلاء، ونظرا لأهمية الحادث وخطورته ولما له من مساس بأمن وراحة المواطنين، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة".

وأضاف البيان، أنه "بعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل وبعملية أمنية ومهنية عالية تم القبض على المتهم (ك)، وبعد مواجهته بالأدلة أعترف صراحة قيامه بقتل المجني عليه، وذلك بسبب خلافات بينهما".

ولفت البيان، إلى "ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وصدقت أقوال المتهم قضائيا بالاعتراف وأجري كشف الدلالة على محل الحادث بدلالته، وجاء مطابق لاعترافاته الابتدائية والقضائية وإحالته الى القضاء لينال جزائه العادل".

المصدر: "السومرية"