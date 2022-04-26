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مراسل RT: وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق (صور + فيديو)

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مراسل RT: وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق (صور + فيديو)
RT
مراسل RT: وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
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قالت مراسلة RT في سوريا فجر يوم الأربعاء إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق.

وأضافت مراسلتنا أن أصوات انفجارات في سماء دمشق.

المصدر: RT

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