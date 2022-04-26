مراسل RT: وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق (صور + فيديو)

قالت مراسلة RT في سوريا فجر يوم الأربعاء إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق.

وأضافت مراسلتنا أن أصوات انفجارات في سماء دمشق.

اشتباكات عنيفة في سماء #دمشق وريفها وأصوات الدفاع الجوي مسموعة بشكل واضح ومدوي..

بردا وسلاما 💔 pic.twitter.com/GCfY4fDRRB — 🇸🇾mahatb🇸🇾 (@mahatb82) April 26, 2022

الدفاعات الجوية تتصدى لاهداف معادية في سماء العاصمة دمشق pic.twitter.com/k8tJRieBjk — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) April 26, 2022

تفعيل منظومة الدفاع الجوي السورية في سماء دمشق. عدوان إسرائيل على #سوريةpic.twitter.com/vpie042ZVl — Jihad (@Jihadk66) April 26, 2022

اعتراض هدف قبل دقائق في سماء دمشق pic.twitter.com/ckeRxNbjK2 — محمد باسل عباس (@mhd_basel) April 26, 2022

تفعيل منظومة الدفاع الجوي السورية في سماء دمشق. عدوان إسرائيل على #سوريةpic.twitter.com/vpie042ZVl — Jihad (@Jihadk66) April 26, 2022

المصدر: RT