بغداد.. القبض على إرهابي نشط في "جيش دابق"

أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على أحد إرهابيي ما يسمى بـ"جيش دابق وولاية نينوى" في منطقة السيدية جنوب غربي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بعملية نوعية مباغتة تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج الثالث اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبإسناد جهد ومعلومات استخبارية دقيقة من مداهمة أحد الدور السكنية في منطقة السيدية ببغداد تم خلالها القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي المطلوبين وفق المادة 4/إرهاب".

وأضاف: "تشير المعلومات الأمنية أن المتهم أحد العاملين بما يسمى (جيش دابق، وولاية نينوى)".

وتابع، أن "القوات الأمنية ضبطت في المكان الذي تم مداهمته على سيارة خصوصي وبندقية كلاشنكوف مع مخزن ومسدسين وجهاز رسيفر كاميرات وجهاز لابتوب وأجهزة اتصال آيفون".

وأشار إلى أنه "تم تسليم الإرهابي مع المضبوطات أصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

المصدر: "السومرية"