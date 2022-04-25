العراق.. "داعش" يعدم مواطنا في جزيرة الحضر

أكدت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي العراقي إعدام تنظيم "داعش" الإرهابي مواطنا في جزيرة الحضر ضمن حدود محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقالت القيادة في بيانها: "تداولت بعض المواقع الإعلامية الجريمة الإرهابية لعصابات داعش وهي إعدام المواطن أنور صبحي النمراوي رحمه الله وادعت أسره غرب بيجي".

وأضافت، أن "عملية الخطف والتنفيذ كانت في جزيرة الحضر وخارج حدود مسؤولية قاطع صلاح الدين كما اعتادت عصابات الجريمة على الكذب والغدر والخداع".

المصدر: "السومرية"