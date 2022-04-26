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الجامعة العربية ترفض المس بمسؤوليات "الأونروا" تجاه الفلسطينيين

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الجامعة العربية ترفض المس بمسؤوليات
Globallookpress
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حذرت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، من المحاولات الإسرائيلية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

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وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في بيان: "نحذر من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة".

وعبر عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية "الأونروا"، واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة، حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد أبو علي أن هذا الأمر تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة، حفاظا على دور "الأونروا"، وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس.

المصدر: "صفا"

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