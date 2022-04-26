هيئة الآثار تحدد شروط وأسعار دخول المتحف العراقي في بغداد

حددت هيئة الآثار والتراث العراقية، الاثنين، شروط وأسعار دخول المتحف العراقي، من بينها 25 ألف دينار تعرفة دخول الزائر العربي والأجنبي إلى المتحف.

وقال رئيس الهيئة ليث مجيد حسين، إنه "تم تحديد أسعار دخول الزوار للمتحف العراقي"، مضيفا أن "أسعار تذاكر الدخول لطلبة المدارس ألف دينار والمعاهد والكليات ألفي دينار والمواطنين العراقيين 3 آلاف دينار والزائر العربي والأجنبي 25 ألف دينار عراقي".

وأعاد المتحف الوطني العراقي في بغداد فتح أبوابه لاستقبال الزوار من السياح والعراقيين بعد إغلاق استمر 3 سنوات بسبب جائحة "كوفيد-19" والاضطرابات السياسية والأمنية.

ويضم المتحف أثارا تعود إلى نحو 2500 عام، بينها ما ينتمي إلى عصر الإمبراطورية الأشورية، إضافة إلى أبواب وصناديق خشبية وأثار إسلامية أخرى من القرن التاسع.

وتأسس المتحف الواقع في منطقة القشلة وسط بغداد عام 1926، وانتقل عام 1966 إلى منطقة العلاوي بعد توسيعه وزيادة محتوياته التي تعكس تاريخ بلاد ما بين النهرين.

وتتميز قاعته الأشورية بضخامة معروضاتها التي تحول دون سرقتها أو اخفائها ومن أبرزها الثوران المجنحان برأسين بشريين وعليهما كتابات مسمارية من عصر الملك أشور الثاني (883-859 قبل الميلاد)، والذين اكتشفا عند أحد مداخل قاعة العرش في القصر الغربي في نمرود.

وأعيد افتتاحه رسميا عام 2015 بعد نحو 10 سنوات على تعرضه لأعمال نهب وسرقة خلال الفوضى التي عاشها العراق بعد غزوه بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.

المصدر: "رووداو"