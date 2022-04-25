ليبيا.. توتر أمني على الطريق الساحلي إثر خطف شقيق قائد تشكيل مسلح

أشارت مصادر ليبية مطلعة إلى استنفار مسلح على الطريق الساحلي ورشفانة الزاوية، على خلفية اختطاف عبد الناصر الضاوي شقيق قائد الكتيبة 55 معمر الضاوي.

وأشارت المصادر إلى أن "المختطفين مجموعة تابعة لمحمد بحرون الملقب بالفار، والذي يتولى قيادة فرقة الإسناد الأولي".

وتابع: "الكتيبة 55 التابعة لإمرة معمر الضاوي، أعلنت حالة الاستنفار وحشدت قوات كبيرة على الطريق الساحلي، بالتزامن مع وصول دعم من كتيبة أبو زريبة لدعم الضاوي".

وشهد الطريق الساحلي اشتباكات عدة في الآونة الأخيرة، آخرها في مطلع مارس الماضي، حيث تم إغلاقه بسواتر ترابية، وذلك على خلفية الاعتداء على أحد عناصر كتيبة "فرسان جنزور" بمنطقة صياد والاستيلاء على سيارته المصفحة من قبل مجموعة مسلحة.

المصدر: "موقع 218"