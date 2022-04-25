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مقتل وإصابة 3 أشخاص بمشاجرة شرقي بغداد

أخبار العالم العربي

مقتل وإصابة 3 أشخاص بمشاجرة شرقي بغداد
Gettyimages.ru
الشرطة العراقية
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أفادت قناة "السومرية" العراقية نقلا عن مصادر أمنية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بمشاجرة شرقي بغداد.

وقال المصدر للوكالة إن "مشاجرة وقعت مساء الاثنين بين عدد من الأشخاص أحدهم منتسب في وزارة الداخلية تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن حي الكوفة شرقي العاصمة".

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وأضاف أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين من الطرفين".

وأوضح أن "مشاجرة أخرى وقعت في منطقة الفضل وسط بغداد نتيجة خلافات قديمة بين عدد من الأشخاص على أثرها أصيب أحد طرفي المشاجرة برصاصة بمنطقة الرأس".

المصدر: "السومرية"

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