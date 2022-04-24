العراق.. عبوة ناسفة تودي بحياة آمر لواء في الحشد الشعبي غرب الأنبار - صور

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، الأحد، عن مقتل آمر اللواء 14 بالحشد، عقب انفجار عبوة ناسفة في صحراء غرب محافظة الأنبار.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن "عبوة ناسفة انفجرت خلال أداء الواجب بعمليات (الإرادة الصلبة الثانية)، ضمن قاطع عمليات الأنبار، مما تسبب بمقتل آمر اللواء 14 بالحشد الشعبي".

وأضافت: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف هيئة الحشد الشعبي الشهيد البطل المقدام آمر كتيبة الاسناد في اللواء 14 ضمن قيادة عمليات الأنبار للحشد ربح أبو الهيل الجابري".



وقالت: "ارتقى الشهيد البطل الجابري صائما مجاهدا في أيام شهر رمضان الكريم وهو يشارك إلى جانب أخوته في ملاحقة ومحاصرة فلول التنظيم الإرهابي والاشتباك معهم داخل أوكارهم ومضافتهم".

المصدر: "هيئة الحشد الشعبي"