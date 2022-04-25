السيسي يوجه رسالة للمصريين حول سيناء

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المصريين خلال ذكرى تحرير سيناء، موضحا أن "من أراد السلام عليه امتلاك القوة اللازمة القادر على الحفاظ عليها".

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وأوضح السيسي أن ذكرى تحرير سيناء تتواكب مع قرب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر متابعا: "شعب مصر العظيم.. في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد.. يأتي تعظيم القوة الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل.. برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في ذكري تحرير سيناء: "ثبت للدولة المصرية يقينا أنه من أراد السلام عليه امتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه"، متابعا: "أتوجه بالتحية والتقدير إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن.. الذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن للدفاع عن الأمة التي وضعت الثقة المطلقة فيهم وفى قدرتهم في الحفاظ عليهم".

وأشار إلى أن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة لتعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، متابعا: "لعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنشر فوق ربوعها.. والتي تهدف إلى التنمية والاستفادة من خيرات سيناء وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة".

وأضاف الرئيس المصري: "الاحتفال بعيد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع المناسبات الدينية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان الذى مهد الطريق لعودة القطعة المباركة من أرض مصر".

ووجه الرئيس المصري تحية إلى رجال الدبلوماسية المصرية "الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة وتحية إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان وبرؤية القائد الذي يتطلع لتوفير المناخ الأمن وتحقيق لكافة شعوب المحبة للسلام".

المصدر: اليوم السابع