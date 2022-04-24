السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب القوات المسلحة وضريح السادات – فيديو

وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار مراسم إحياء ذكرى تحرير سيناء.

ورافق السيسي الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين ورجال الدين والدولة، ثم توجهوا بعدها إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وعقيلته جيهان السادات، وقاموا بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحهما الطاهرة.

وقدم السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة، حيث يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 ورفع علم مصر على كامل أراضيها.

ففي الخامس والعشرين من أبريل عام 1982 قام الرئيس السابق محمد حسني مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من إسرائيل.

المصدر: "صدى البلد" + وكالات