مفوضية اللاجئين و"الدولية للهجرة" تؤكدان على الحاجة لدعم لبنان

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن حزنهما العميق إزاء انقلاب قارب يقل 84 شخصا قبالة سواحل مدينة طرابلس في لبنان.

إقرأ المزيد

وأكدت المفوضية التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، في بيان مشترك، أنهما تتابعان مع السلطات المختصة لدعم الناجين من هذا الحادث المأساوي وعائلات الضحايا، مشددتين على أنهما ستواصلان العمل مع اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لتحذير الناس من مخاطر الرحلات غير النظامية.

وقال أياكي إيتو، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان: "يمكن تجنب المزيد من المعاناة والحوادث المماثلة، من خلال الدعم المستمر للبنان مع تدهور الظروف المعيشية للاجئين واللبنانيين على حد سواء".

من جهته، قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماتيو لوتشيانو: "تسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان في واحدة من أكبر موجات الهجرة في تاريخ البلاد"، مشيرا إلى أن "عددا متزايدا من الناس يغادرون لبنان بوسائل غير آمنة".

وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير النظامية ، بما في ذلك دعم سبل العيش المحلية وتحسين الوصول إلى الخدمات في المجتمعات المعرضة للخطر".

ودعت المنظمتان إلى الإنزال الآمن للأشخاص المعرضين للخطر في البحر واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

المصدر: UNHCR