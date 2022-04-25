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سيل هائل شمال مهد الذهب في السعودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

سيل هائل شمال مهد الذهب في السعودية (فيديو)
سيل في السعودية
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقاطع فيديو توثق سيلا مائيا في وادي الجريسية بشمال مهد الذهب بالمدينة المنورة، تسبب في انقلاب شاحنة وإعاقة حركة السير.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث يظهر احتجاز السيول لشاحنة انقلبت على جانبها ولم تستطع المغادرة بسبب المياه الغزيرة، بالإضافة إلى وقوف عدد من المارة والمركبات على جانبي الوادي، دون القدرة على التوجه نحو الشاحنة وإنقاذها.

المصدر: RT

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