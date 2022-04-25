"كل عناصر التحقيق معروفة".. حسن نصر الله يتحدث عن فاجعة زورق المهاجرين

دعا أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إلى "التحقيق السريع في قضية قارب المهاجرين في الشمال"، الذي غرق قبالة سواحل طرابلس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

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وفي خطاب له خلال إحياء "ليلة القدر"، حث حسن نصر الله على "التحقيق السريع في قضية قارب الشمال"، لافتا إلى أن "كل عناصر التحقيق معروفة والمسارعة للتحقيق أقل الواجب".

ودعا أمين عام "حزب الله"، الحكومة اللبنانية، إلى "الوقوف إلى جانب العائلات"، مضيفا: "نحن جاهزون، ولن نتوانى على الإطلاق، ويجب التوقف عند هذه الحادثة يجب التوقف على المستوى الوطني"، مؤكدا أنه "لا يجب أن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد إلى الفتنة".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال الجيش اللبناني إنه نجح في إنقاذ 48 شخصا من ضحايا الزورق وانتشال 6 جثث، إحداها لطفلة فيما أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي اليوم الاثنين على الضحايا.

المصدر: "الجديد" + RT