الحكومة اللبنانية تعلن الحداد الرسمي على ضحايا زورق طرابلس

أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي يوم غد الاثنين على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة مدينة طرابلس.

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وفي بيان لها، قالت رئاسة مجلس الوزراء: "أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحداد الرسمي غدا على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس، وتنكس، حدادا، الأعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة".

وأشارت إلى أن "الرئيس ميقاتي أجرى اتصالا بوزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، وطلب منه التوجه الى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا".

كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير "بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم".

2/2 واجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الشؤون الاجتماعية هكتور وطلب منه التوجه الى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا، كما كلف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بأن يكون الى جانب الاهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) April 24, 2022

المصدر: RT