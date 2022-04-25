قوات "اليونيفيل" تدعو إسرائيل ولبنان إلى التهدئة وضبط النفس

دعت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إسرائيل ولبنان، إلى ضبط النفس عقب قصف متبادل بين الجانبين ليلة الأحد الاثنين.

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وذكرت "اليونيفيل" في بيان على حسابها في موقع "تويتر" أن "صاروخا جرى إطلاقه من لبنان باتجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف".

وأشار البيان إلى أن "رئيس بعثة اليونيفيل، أرولادو لاثارو، يدعو إلى الهدوء وضبط النفس في ظل الوضع المتقلب القائم".

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري بها إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ أغسطس 2021، حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر حزب الله أطلقوا 19 قذيفة من منطقة شمال شبعا في اتجاه إسرائيل، موضحا أن 3 منها سقطت داخل لبنان ولم تجتز الحدود، كما تم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة، ورد الجيش الإسرائيلي حينها بشن غارات على جنوب لبنان.

وتتدخل قوات "اليونيفيل" لتهدئة الوضع في حوادث التوتر التي تجري بين الجانبين على حدود تمتد لمسافة نحو 120 كيلو مترا.

المصدر: موقع اليونيفيل "تويتر"