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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف في لبنان ردا على إطلاق قذائف صاروخية

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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف في لبنان ردا على إطلاق قذائف صاروخية
Globallookpress
مدفعية الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته المدفعية قصفت أهدافا في لبنان وأطلقت النار باتجاه موقع إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "قوات المدفعية الإسرائيلية تقصف الآن أهدافا في لبنان وتطلق النار باتجاه موقع إطلاق القذيفة الصاروخية".

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وسائل إعلام: أنباء عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل
وسائل إعلام: أنباء عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

وأضاف أن "ذلك يأتي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وكان أعلن عن وقوع انفجارين قرب مستوطنة شلومي (في الجليل الغربي)".

وقالت المتحدث باسم بلدية شلومي إن "صاروخين أطلقا من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة".

المصدر: RT

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