قائد عمليات بغداد يأمر بالتحقيق في حادثة شجار بين منتسبي أمن وسط العاصمة - فيديو

وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحجز المنتسبين من الجيش والشرطة المشتركين بالمشاجرة التي وقعت بالقرب من مستشفى اليرموك، وتشكيل مجلس تحقيقي بالحادثة.

وأشار بيان صدر عن مكتب قيادة عمليات بغداد، إنه "عقب انتشار فيديو على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شجارا واشتباكا بالأيادي بين مجموعة من المنتسبين من الجيش والشرطة بالقرب من مستشفى اليرموك ببغداد، وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بحجز جميع المنتسبين المشاركين في الحادث وتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادث".

وشدد البيان على "ضرورة محاسبة المقصرين وفق القوانين النافذة في وزارتي الدفاع والداخلية وذلك لتفادي وقوع حالات مماثلة لها".

وتابع، أن "وجود منتسب مخالف لا يمثل سلوك منتسبي قواتنا الأمنية البطلة الملتزمة بالأوامر والتوجيهات الصادرة من مراجعهم العسكرية العليا".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر عددا من منتسبي الشرطة والجيش وهم يتشاجرون بالأيدي بالقرب من مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد، فيما لم يكشف لحد الآن عن أسباب وقوع الحادث.



المصدر: RT